Tennis: Hurkacz elimina Medvedev ed è nei quarti a Wimbledon

Vittoria in 5 set per il polacco che ora sfiderà Federer LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Hubert Hurkacz sarà l'avversario di Roger Federer nei quarti di finale di Wimbledon, terzo Slam stagionale in corso sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Il tennista polacco, numero 18 del ranking mondiale e 14^ testa di serie del torneo, ha eliminato il numero 2 mondiale Daniil Medvedev in un match interrotto ieri sera per la pioggia: 2-6 7-6(2) 3-6 6-3 6-3 il punteggio in oltre tre ore complessive di gioco. (ITALPRESS). pal/red 06-Lug-21 15:32