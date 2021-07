Tennis: Paolini eliminata al primo turno del torneo Wta di Amburgo

La toscana si è arresa per 7-5 7-5 alla croata Konjuh AMBURGO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Semaforo rosso per Jasmine Paolini nel primo turno dell'"Hamburg European Open", torneo Wta 250 dotato di un montepremi di 235.238 dollari che dopo 19 anni di assenza ha riportato il tour femminile sui campi in terra rossa del Rothenbaum Tennis Stadium di Amburgo in Germana. La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.88 Wta, ha ceduto per 7-5 7-5, in poco più di un'ora e mezza di partita, alla croata Ana Konjuh, n.129 del ranking. Due set dall'andamento analogo con la tennista toscana che in entrambi ha recuperato un break di svantaggio ma con la 27enne di Dubrovnik che ha messo sempre a segna un altro break, quello decisivo, nell'undicesimo gioco. La toscana può recriminare per due set-point consecutivi non sfruttati nel decimo gioco della seconda frazione con la croata al servizio. Domani esordio per l'altra azzurra in tabellone, Sara Errani. La romagnola, n.105 WTA, deve vedersela con la francese Fiona Ferro, n.51 del ranking e 5 del seeding. (ITALPRESS). mc/com 06-Lug-21 18:06