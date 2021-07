Tokyo2020: Basket. Sacchetti ufficializza i 12 azzurri, Gallinari c’è

La Nazionale è reduce dalla clamorosa impresa di Belgrado ROMA (ITALPRESS) – A due giorni dalla clamorosa impresa di Belgrado, è di nuovo tempo di scelte. Il commissario tecnico Meo Sacchetti ha diramato la lista dei 12 convocati per il torneo di basket ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Tra questi c'è Danilo Gallinari, assente invece Marco Belinelli. Gli azzurri si raduneranno a Roma lunedì 12 luglio e partiranno per il Giappone venerdì 16. L'esordio all'Olimpiade è previsto per il 25 luglio contro la Germania alla Saitama Super Arena. Questi i 12 azzurri per i Giochi Olimpici di Tokyo: Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari), Niccolò Mannion (2001, 188, P/G, Golden State Warriors – NBA), Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia), Danilo Gallinari (1988, 208, A, Atlanta Hawks – NBA), Nicolò Melli (1991, 206, A, Dallas Mavericks – NBA), Simone Fontecchio (1995, 203, A, Alba Berlino – Germania), Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna), Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Segafredo Virtus Bologna), Riccardo Moraschini (1991, 194, G, A|X Armani Exchange Milano), Michele Vitali (1991, 196, G, Umana Reyer Venezia), Achille Polonara (1991, 205, A, Fenerbahce Istanbul – Turchia), Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna). (ITALPRESS). mc/red 06-Lug-21 11:53