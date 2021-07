Il nuovo tecnico della Roma "Sarà come un acquisto invernale" ROMA (ITALPRESS) – "Siete dispiaciuti per l'infortunio di Spinazzola? Pensate a me. Il suo ritorno in campo non avverrà prima di gennaio: sarà come un acquisto del mercato invernale". Queste le dichiarazioni di José Mourinho nel corso della rubrica sugli Europei su TalkSport. (ITALPRESS). spf/pal/red 07-Lug-21 11:15