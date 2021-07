Calcio: stagione Atalanta al via lunedì, squadra in ritiro a Bergamo

Tutte le sedute, fa sapere il club, verranno svolte a porte chiuse BERGAMO (ITALPRESS) – La stagione 2021-2022 dell'Atalanta inizierà ufficialmente il 12 luglio. A comunicarlo la stessa società nerazzurra attraverso il proprio sito tramite una nota: dopo le vacanze estive i giocatori si ritroveranno al centro sportivo 'Bortolotti' di Zingonia per poter effettuare i test fisici e riprendere le attività in vista del nuovo campionato. Assenti i giocatori impegnati con le nazionali, chi è sceso in campo ad Euro 2020 e in Copa America si aggregherà al gruppo guidato da Gian Piero Gasperini nelle prossime settimane. La novità riguarda proprio il luogo del ritiro che verrà svolto interamente a Bergamo e non si terrà come negli scorsi anni a Clusone, in Val Seriana. Lunedì, dunque, ci sarà il ritrovo e verranno effettuati tutti i test atletici previsti dal club. Nei giorni successivi la compagine orobica inizierà il lavoro programmato dallo staff: da martedì ogni giorno l'Atalanta effettuerà una doppia seduta di lavoro. Da valutare soprattutto le condizioni di Hans Hateboer, assente agli Europei a causa dell'infortunio al piede rimediato durante il match contro il Milan dello scorso gennaio. La società ha inoltre comunicato le modalità di svolgimento della preparazione, tutte le sedute verrano svolte a porte chiuse. Per questo motivo il club ha lanciato un appello a tutti i tifosi atalantini interessati a prendere parte al ritiro dei nerazzurri: "Per garantire il massimo rispetto delle misure in atto per il contenimento della pandemia da Covid-19 – si legge sul comunicato -, si invitano tifosi ed appassionati ad evitare assembramenti nei pressi del centro sportivo". Al momento non sono ancora state ufficializzate le amichevoli, nei prossimi giorni la società comunicherà gli eventuali test match pre-stagionali a cui parteciperà la compagine orobica. (ITALPRESS). pia/mc/red 07-Lug-21 12:53