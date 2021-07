Djokovic batte Fucsovics e vola in semifinale a Wimbledon

Il serbo procede spedito a Londra e sogna il "Grande Slam" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Novak Djokovic è il primo semifinalista del singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Il serbo, numero uno del mondo e del seeding, detentore del titolo (conquistato nel 2019, mentre nel 2020 non si è disputato il Major britannico, causa Covid-19), si è imposto sull'ungherese Marton Fucsovics, numero 48 del ranking internazionale con un eloquente 6-3 6-4 6-4. Djokovic, quest'anno vincitore agli Australian Open e al Roland Garros, è a caccia del "Grande Slam" (o addirittura del "Grande Slam d'oro", aggiungendo ai 4 Major anche i Giochi olimpici). L'impresa di vincere i quattro grandi tornei nell'arco di un'annata è stata centrata l'ultima volta, al maschile, da Rod Laver nel 1969. In semifinale il serbo attende il vincente del match fra il canadese Denis Shapovalov e il russo Karen Khachanov. (ITALPRESS). pdm/red 07-Lug-21 16:59