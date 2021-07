Euro2020: Raggi “Valutiamo ipotesi aprire stadio per finale”

"Uefa 2020 sta dando grandi soddisfazioni". ROMA (ITALPRESS) – "Uefa 2020 sta dando grandi soddisfazioni. Sono in contatto con il Prefetto e spero di trovare l'accordo di Sport e Salute perche' stiamo valutando l'ipotesi di aprire lo stadio, sempre con le regole Uefa, quindi nei limiti del 25% per massimo 16mila spettatori, perche' se ci saranno le condizioni potrebbe diventare un luogo dove assistere alla finale degli Europei di calcio". Cosi' Virginia Raggi, sindaca di Roma, alla presentazione dell'Acea Run Rome The Marathon dalla sala del Tempio di Adriano. (ITALPRESS). gm/red 07-Lug-21 15:41