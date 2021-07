Euro2020, Sheva “Grazie ai tifosi italiani, bravi Mancini e azzurri”

Il commissario tecnico dell'Ucraina è sempre legato a colori rossoneri ROMA (ITALPRESS) – "Grazie di cuore da parte mia e da parte di tutto il popolo ucraino ai fan rossoneri e a tutti i tifosi italiani che ci hanno sostenuto in questo viaggio europeo. Congratulazioni a Roberto Mancini, al suo staff e a tutti gli azzurri per quello che hanno fatto finora e per essere arrivati in finale a Euro2020". Così, sui social, l'ex milanista Andrij Shevchenko, allenatore della nazionale dell'Ucraina, eliminata ai quarti di finale ai Campionati Europei, dall'Inghilterra, nel match giocato all'Olimpico di Roma. (ITALPRESS). pdm/com 07-Lug-21 16:43