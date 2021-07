Gravina “Grandi successi passano sempre per grandi sofferenze”

Il presidente della Figc "Il nostro sogno sta diventando storia" ROMA (ITALPRESS) – "I grandi successi passano sempre attraverso grandi sofferenze". Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha commentato così la vittoria dell'Italia ai calci di rigore contro la Spagna all'ingresso del Consiglio nazionale del Coni riunito nel Salone d'Onore di Palazzo H, al Foro Italico. "Quello che stiamo vivendo oggi fino a ieri ci sembrava un sogno, ora è diventato storia. Continuiamo ad alimentare questo entusiasmo, non so cosa succederà domenica a Londra, ma possiamo già dire che tutti gli italiani hanno vissuto una storia molto bella", ha poi aggiunto Gravina parlando al Consiglio nazionale. "Ringrazio per tutti gli attestati di amicizia, di affetto che avete voluto testimoniare al mondo del calcio, ai nostri ragazzi. Mi farò portavoce. Il merito va dato ai reali protagonisti di questa importante missione, perché di questo si tratta", ha detto ancora Gravina. Rivolgendosi agli altri membri del Consiglio, infine, il numero uno della Figc ha sottolineato: "Oggi è emerso un percorso, la capacità di essere un gruppo monolitico. Se siamo divisi avremo pochissimo, dobbiamo imparare a moltiplicare i nostri interessi. Dobbiamo essere la sommatoria degli interessi di un sistema che ha il diritto di rivendicare la sua dignità. Oggi emerge in maniera molto decisa la capacità di stare assieme e insieme fare proposte precise nell'interesse di tutto lo sport". (ITALPRESS). spf/pal/red 07-Lug-21 13:13