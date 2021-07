Volley: Civitanova ingaggia lo schiacciatore brasiliano Lucarelli

Il 29enne asso verdeoro ha disputato una stagione con Trento CIVITANOVA MARCHE (ITALPRESS) – La Cucine Lube Civitanova ha ingaggiato lo schiacciatore Ricardo Lucarelli Santos De Souza, nazionale brasiliano reduce dall'oro nella VNL, finalista dell'ultima edizione di Cev Champions League con la maglia di Trento, MVP di gara-1 della semifinale scudetto. I campioni d'Italia hanno identificato nell'asso classe '92 di 196 cm, originario di Contagem, l'atleta ideale per raccogliere l'eredita vacante di Yoandy Leal. La Lube risponde così alle rivali garantendosi un top player internazionale, operazione nel pieno rispetto delle promesse fatte ai tifosi dal dg Beppe Cormio. Fuoriclasse assoluto in grado di vincere tutto con la casacca del Brasile, fu cercato nel 2017 dalla Lube, quando il giocatore non si sentiva pronto per lasciare il suo paese. Dopo la sua prima annata in Italia, trascorsa all'Itas Trentino, il verdeoro ha inanellato 483 punti in 44 presenze. "Sono orgoglioso di iniziare questa nuova avventura con i campioni d'Italia – sottolinea Lucarelli – E' fantastico restare nel campionato più bello del mondo e lottare per questa grande società. Ringrazio i compagni che mi hanno contattato, sarà un onore condividere il campo con tanti campioni". (ITALPRESS). mc/com 07-Lug-21 12:00