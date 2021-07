Calcio: Alanyaspor. Malore per Babacar, il club “Spasmo cardiaco”

Il classe 1993 verrà sottoposto ad ulteriori controlli ALANYA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Malore nel corso dell'allenamento odierno per Khouma Babacar, centravanti della squadra turca dell'Alanyaspor, in prestito dal Sassuolo. "È stato accertato che il nostro giocatore Khouma Babacar, sentitosi male questa mattina sul campo di Burdur, ha avuto uno spasmo cardiaco come rilevato dai primi esami effettuati al Burdur State Hospital – si legge in una nota -. Ulteriori controlli saranno effettuati nell'ospedale privato Alanya Anadolu". Babacar con la maglia della squadra turca nella stagione scorsa ha segnato 12 reti. (ITALPRESS). mra/gm/red 08-Lug-21 13:17