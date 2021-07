Carnevali “Ricevute richieste per Berardi, Raspadori resta”

L'ad del Sassuolo "Per Locatelli appuntamento a breve con la Juve" SASSUOLO (ITALPRESS) – In casa Sassuolo non c'è stata solo la presentazione di Dionisi ma si è parlato soprattutto di mercato, con le dichiarazioni dell'ad Giovanni Carnevali. "Con Dionisi portiamo avanti la nostra idea di allenatori giovani, emergenti e di grande capacità. Lo seguivamo da un po', dall'Imolese. Il mercato? Per Locatelli abbiamo ricevuto offerte importanti: una è molto ben avviata. Con la Juve ci siamo dati appuntamento alla prossima settimana. Anche Berardi e Boga hanno richieste. Raspadori viene dal nostro settore giovanile ed è fuori mercato", ha detto oggi Carnevali. (ITALPRESS). ds/pdm/red 08-Lug-21 13:16