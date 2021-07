Gaffe del Psg su Ramos, il Milan sulle orme di Isco

Il club parigino pubblica e poi rimuove un comunicato sullo spagnolo PALERMO (ITALPRESS) – Sergio Ramos e il Paris Saint Germain sono pronti a convolare a nozze. Il difensore spagnolo ha già sostenuto le visite mediche di rito. Il club parigino è ora ansioso di ufficializzare l'acquisto, al punto da spoilerare il tutto sui propri canali ufficiali, prima di far sparire dal web il comunicato stampa nel quale parlava proprio Ramos, come nuovo giocatore del Psg. "Ho scelto il numero 4 per scaramanzia", affermava il difensore nella nota poi scomparsa. Dalla Spagna, invece, rimbalza la notizia di un interessamento del Milan (che ha perso Calhanoglu) per Isco. I rossoneri sarebbero pronti a investire 15 milioni di euro per il cartellino del giocatore del Real Madrid. (ITALPRESS). pdm/red 08-Lug-21 10:52