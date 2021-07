Osti “Damsgaard vogliamo ternerlo alla Samp un altro anno”

Il dirigente blucerchiato "Parliamo di un ragazzo di valore assoluto" ROMA (ITALPRESS) – Mikkel Damsgaard è stato uno dei protagnositi di Euro2020: ha segnato due gol, l'ultimo dei quali ieri sera nella semifinale contro l'Inghilterra, direttamente da calcio di punizione. "Penso che potrebbe crescere ancora di più rimanendo alla Sampdoria un anno ancora: è evidente che questo è ciò che vorremmo fare. Il prezzo lo fissa il mercato da solo, non c'è bisogno che lo dica io: è chiaro che stiamo parlando di un giocatore di valore assoluto". Così sul talento della Danimarca e della Sampdoria il direttore sportivo del club blucerchiato, Carlo Osti, intervenuto ai microfoni di Rai Sport nel corso della trasmissione "Notti Europee". "C'è da dire che la Samp ha fatto un investimento importante sul ragazzo, che aveva giocato poche partite nel campionato danese. Lo abbiamo comprato per 8 milioni, in un momento in cui aveva giocato poco", ha aggiunto poi Osti. (ITALPRESS). pdm/red 08-Lug-21 13:53