Problemi al ginocchio, Sagan si ritira dal Tour de France

Lo slovacco ha vinto sette volte la maglia verde della Grande Boucle PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – A causa del perdurare di un problema al ginocchio, oggi, poco prima della partenza della dodicesima tappa, si è ritirato dal Tour de France Peter Sagan (Bora Hansgrohe). Lo sprinter slovacco non si è presentato al via a Saint-Paul-Trois-Chateaux. Sagan ha vinto sette volte in carriera la maglia verde della Grande Boucle, riservata al leader della classifica a punti. (ITALPRESS). pdm/red 08-Lug-21 13:30