Ravasi “Resilienza nello sport, con nuovi modelli e stili”

"E' importante ricordare che il gioco fa parte della struttura dell'esistere, è parte della definizione dell'uomo". ROMA (ITALPRESS) – "E' importante ricordare che il gioco fa parte della struttura dell'esistere, è parte della definizione dell'uomo". Lo ha evidenziato il Cardinale Gianfranco Ravasi, nel corso dell'incontro "Chiesa e Sport. Ripartiamo Insieme", promosso dal Pontificio Consiglio della Cultura di cui è Presidente. "Arte e sport sono strettamente correlate. Ricordo quanto questo sia evidente a Olimpia, in Grecia", ha evidenziato Ravasi. "Basti pensare a 'To Play' in inglese, 'Jouer' in francese, ci indicano proprio la stretta connessione tra arte e sport". "La parola resilienza oggi è diventata quasi un mantra, è sulla bocca di tutti, anche di chi non sa bene cosa significhi. In latino questo verbo è davvero significativo, sia dal punto di vista sportivo che psicologico. 'Resilire' letteralmente significa rimbalzare o prendere il colpo per poter balzare in avanti. Dunque la resilienza guarda al futuro, per sua natura è un po' utopia, cioè un luogo positivo, futuro, migliore. In questo senso credo che anche nel mondo dello sport questa parola possa entrare con nuovi modelli e nuovi stili", ha detto ancora Ravasi. "Chiesa e sport vogliono ripartire insieme dopo questa lunga pausa. 'Nessuno si salva da solo', lo ha detto Papa Francesco. Siamo in una barca tutti insieme, e adesso vogliamo ripartire" le parole di Monsignor Melchor Sanchez, sottosegretario del Pontificio Consiglio della Cultura. "In questo momento mi piace pensare al termine alleanza, fondamentale per affrontare qualsiasi difficoltà" ha detto il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali. "Da mamma di due bambini so quanto sia importante per la loro formazione la scuola, lo sport e la chiesa, tre attori fondamentali come agenzia educativa e valoriale. E dunque i tanti progetti che Chiesa e sport metteranno insieme non potranno che essere 'benedetti' in tutti i sensi", ha concluso Vezzali. (ITALPRESS). spf/gm/red 08-Lug-21 12:16