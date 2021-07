Calcio: Barça. Koeman “Messi? Preoccupato ma ho fiducia in Laporta”

"Leo ha dato il massimo con questo club e per me deve continuare" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Quando una cosa non è risolta è normale preoccuparsi, ma ho piena fiducia nel nostro presidente". Risponde così Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, a chi gli chiede del futuro di Leo Messi. Il tecnico blaugrana, presente al torneo di beneficenza 'Koeman Cup' al Barcelona Golf Club, ha poi proseguito: "Messi è molto importante per il club ma è importante anche per il campionato spagnolo. Dobbiamo tutti fare uno sforzo per far sì che rimanga con noi". In merito alle dure dichiarazioni del presidente della Liga, Javier Tebas, che ha detto che qualora non venga rispettata la norma, il calciatore non potrà rinnovare, Koeman ha spiegato: "Ognuno difende il proprio. Laporta mi ha detto di stare tranquillo, che stiamo lavorando su questo tema e che siamo fiduciosi di raggiungere un accordo con Leo per continuare ancora per qualche anno". "Leo ha sempre dimostrato di voler continuare al Barça – ha aggiunto Koeman -. So che il club sta lavorando con i suoi avvocati e suo padre per raggiungere un accordo. Lui per adesso sta giocando la Coppa America e ha altro per la testa. Speriamo che vinca la finale domenica. Leo ha sempre dato il massimo con questo club e per me deve continuare, finire con un'altra maglia non sarebbe bello". (ITALPRESS). mra/gm/red 09-Lug-21 14:06