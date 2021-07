Col Lugano il 17 luglio in Svizzera la prima uscita dell’Inter

I nerazzurri di Simone Inzaghi in scena nella Lugano Region Cup MILANO (ITALPRESS) – "Parte ancora una volta da Lugano la stagione sportiva dell'Inter, che scenderà in campo allo stadio Cornaredo sabato 17 luglio, alle 20.30, nel primo appuntamento della stagione. I nerazzurri di Simone Inzaghi sfideranno il Lugano nella Lugano Region Cup". Lo rende noto la stessa società nerazzurra. "Sui canali ufficiali del Lugano è possibile acquistare da subito i biglietti per assistere al match. L'accesso allo stadio Cornaredo sarà consentito esclusivamente agli aventi possesso del Certificato Covid svizzero e del Green Pass Europeo: i tifosi dovranno presentare al personale alle entrate il QR Code (cartaceo o su app) e un documento di identità che corrisponda al nominativo del certificato Covid", aggiungono dall'Inter. (ITALPRESS). pdm/com 09-Lug-21 11:56