Da Mancini auguri a Vialli “Giorno ideale per il compleanno”

Un'amicizia lunga, dai tempi della Sampdoria alle gare di Euro2020 PALERMO (ITALPRESS) – "Tanti auguri bomber e fratellino. Un giorno ideale per il compleanno. Happy Birthday 'bro' Luca Vialli". Così, su Twitter, il commissario tecnico della Nazionale azzurra, Roberto Mancini. Oggi festeggia 57 anni il suo ex compagno della Samp campione d'Italia e suo attuale assistente, l'inseparabile Luca Vialli. Nel messaggio due foto, con altrettanti abbracci fra i due: il primo ai tempi della Sampdoria e il secondo, recente, durante una gara Euro2020. In mattinata, sui social, anche gli auguri della Figc: "Bomber azzurro e ora Capo delegazione della Nazionale. Luca Vialli, 59 presenze e 16 gol in Nazionale, nella Hall of Fame del Calcio Italiano". Poco prima il messaggio della Samp: "Buon compleanno Gianluca, 57 anni". A metà mattinata pure quello della Juventus. (ITALPRESS). pdm/red 09-Lug-21 11:20