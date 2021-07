Educazione civica e digitale, approfondimento a Digitale Italia

Stellacci: ecco come la scuola può contribuire a formare cittadini responsabili

Un percorso per formare cittadini responsabili questo l’obiettivo della normativa che ha introdotto all’interno del sistema scolastico italiano l’insegnamento dell’educazione civica. Ad un anno dalla legge n 92 del 2019 come è cambiata la scuola, quali percorsi hanno intrapreso gli insegnanti, in che modo si sta attuando la normativa? A Digitale Italia, il format web di approfondimento dell’Associazione Italian Digital Revolution, un’analisi sull’attuazione della normativa grazie al contributo dei due ospiti: Lucrezia Stellacci – Coordinatrice del Comitato Nazionale per l’Educazione Civica, e Davide D’Amico dirigente pubblica amministrazione e socio Aidr. “L’obiettivo della normativa- ha sottolineato nel suo intervento Lucrezia Stellacci- è quello di contribuire a supportare i bambini e i ragazzi nel loro percorso di formazione. L’educazione civica è materia trasversale, l’approccio deve andare oltre il semplice nozionismo.” “ La cittadinanza digitale, uno dei tre nuclei fondamentali della normativa- ha proseguito Davide D’Amico, consente di formare gli studenti, rendendoli più consapevoli delle potenzialità della rete e della società digitale in maniera responsabile”.

