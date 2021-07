Euro2020: Inghilterra. Stones “Italia forte, abbiamo grande occasione”

Il centrale inglese "Ci abbiamo sempre creduto, vogliamo vincere" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "E' una grande occasione, il fatto che la finale sia a Wembley la rende ancora più speciale". Così in conferenza stampa John Stones, difensore dell'Inghilterra, in vista della finalissima di Euro2020 contro l'Italia in programma domenica a Wembley alle 21. "E' qualcosa a cui abbiamo sempre puntato, vogliamo vincere. Siamo cresciuti nel corso del torneo: non dobbiamo metterci pressione. Dobbiamo dare tutto. Chiunque abbia giocato in campo ha sempre dato tutto per questa maglia. Abbiamo giocato per i tifosi, è un onore giocare e lo è rappresentare la nazione. Domenica daremo tutto per vincere". Il centrale inglese ha poi parlato dei difensori azzurri Chiellini e Bonucci: "Non so se siano degli idoli. Però la loro professionalità sì. E' la prima volta che li sfido, sarà speciale farlo, giocare contro giocatori così importanti, che alla loro età giocano ancora a questo livello ed è veramente importante e bello. Italia? Giocano bene, in avanti hanno qualità importanti. Siamo due ottime squadre, meritiamo entrambe di essere qui. Spero che alla fine sia l'Inghilterra a vincere". Stones non si è nascosto nemmeno sul caldo tema del rigore assegnato all'Inghilterra ai supplementari contro la Danimarca: "Era rigore. L'ho rivisto, l'arbitro ha preso la decisione giusta, la VAR ha preso la decisione giusta. Non voglio entrare nelle polemiche, a mio modo di vedere è stata una decisione corretta, validata da tutti". Infine il calciatore di proprietà del Manchester City ha concluso lanciando un messaggio ai tifosi: "Stiamo vivendo un sogno, non possiamo che ringraziarli. Ci hanno supportati sempre, nelle difficoltà e nei momenti positivi. Dopo la Danimarca erano eccitatissimi. Sono stati incredibili, l'atmosfera in Inghilterra, è straordinaria. E' bellissimo dare tutto questo al paese, difficile da descrivere. Spero che domenica regaleremo a tutti un giorno memorabile". (ITALPRESS). mra/gm/red 09-Lug-21 18:56