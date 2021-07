Kyrgios rinuncia a Tokyo2020 “Senza pubblico non fa per me”

Il tennista australiano "Non è una decisione che prendo alla leggera" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Nick Kyrgios si ritira dalle Olimpiadi di Tokyo. Il tennista australiano, attualmente numero 60 della classifica mondiale, non ha gradito la decisione di far disputare tutte le gare a "porte chiuse". Kyrgios, che si è recentemente ritirato da Wimbledon, per un infortunio ai muscoli addominali, ha annunciato la sua decisione sui social. "Ciao ragazzi, volevo informarvi che ho deciso di non partecipare ai Giochi di Tokyo. Questa non è una decisione che prendo alla leggera. Ho sempre sognato di rappresentare l'Australia ai Giochi e forse non avrò mai più questa possibilità. Ma mi conosco. L'idea di giocare in uno stadio vuoto non fa per me. E non lo è mai stata", ha scritto l'australiano, da sempre fra i più eclettici del circuito internazionale del tennis. (ITALPRESS). pdm/red 09-Lug-21 11:43