La squadra di Sarri dopo il ritiro in Germania andrà nei Paesi Bassi ROMA – La Lazio disputerà un'amichevole a Enschede, contro il Twente, il 7 agosto. Il test andrà in scena allo stadio De Grolsch Veste di Enschede, alle 19.30. La squadra di Maurizio Sarri, quindi, dopo aver affrontato il ritiro in Germania, incontrerà una formazione della Eredivisie.