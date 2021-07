Esce per WMusic Siamo tutti salvi, il nuovo singolo della band calabrese dei Villazuk che anticipa il terzo album a breve in uscita.

Il brano vuole offrire uno sguardo sul mondo di oggi fatto di differenti umanità e di mille storie e punti di vista che si incontrano in un solo grande unisono che è quello generato dal bisogno. Un bisogno spesso reale, altrettanto spesso generato da un sistema consumistico che, per poter vendere se stesso, genera ad arte fantomatiche necessità per poterle soddisfare con i propri prodotti. Eppure, in questa Babele di sentimenti e di finti bisogni, qualche volta, miracolosamente, la gente riesce a sganciarsi e a percorrere una via totalmente differente fatta di amore, entusiasmo provando da sola a scrivere la propria vita con l’inchiostro dei sentimenti e a gridare convinta SIAMO TUTTI SALVI!

I VillaZuk sono la fusione di caratteri stilistici variegati, mescolati in un calderone che ha ritmiche dinamiche, colori e tinte in levare, spiccato senso melodico e una scrittura immaginifica e dotata di innegabile espressività. Una forma canzone, insomma, cantautorale che si innesta di sfumature country, pop e reggae.

Link al video https://youtu.be/UEZVh5vGJ4k

Link presave singolo https://frontl.ink/d3og4p