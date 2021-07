Suns vincono ancora, 2-0 su Bucks nella finale Nba

Phoenix si impone 118-108 nonostante i 42 punti di Antetokounmpo NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – I Suns hanno battuto i Bucks 118-108 e si sono portati avanti per 2-0 nella finale Nba. Alla Talking Stick Resort Arena, nel cuore dell'Arizona, i padroni di casa hanno dimostrato ancora una volta il loro valore, comandando in lungo e in largo il gioco. Nei Milwaukee Bucks ha brillato Giannis Antetokounmpo, che ha messo a referto 42 punti e 12 rimbalzi, ma il greco non è bastato per arginare la formazione di Phoenix. A trascinare i Suns, invece, Devin Booker (31 punti), Mikal Bridges (27) e Chris Paul (23). A inizio match gli ospiti erano andati sopra nel punteggio, fino a più nove. Poi il team di Phoenix ha preso le misure e si sono portati avanti nella seconda metà del primo quarto, senza più concedere possibilità di rimonta al pur ottimo Antetokounmpo e compagni. Gara 3 andrà in scena nella notte fra domenica e lunedì al Fiserv Forum di Milwaukee. (ITALPRESS). pdm/red 09-Lug-21 09:02