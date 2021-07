Tennis: Torneo Amburgo. Errani eliminata nei quarti di finale

La 34enne romagnola ha ceduto all'ucraina Dayana Yastremska AMBURGO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Sara Errani è uscita di scena nei quarti di finale dell'"Hamburg European Open", torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 235.238 dollari che dopo 19 anni di assenza ha riportato il tour femminile sui campi in terra rossa del Rothenbaum Tennis Stadium di Amburgo, in Germania. La 34enne romagnola di Massa Lombarda, n.105 Wta, dopo aver eliminato all'esordio la francese Fiona Ferro, n.51 del ranking e 5 del seeding, ed essersi ripetuta contro la croata Ana Konjuh, n.129 del ranking (che martedì aveva battuto Jasmine Paolini, n.88 Wta), ha ceduto per 7-6(4) 6-4, in un'ora e 51 minuti di gioco, all'ucraina Dayana Yastremska, n.38 Wta e prima testa di serie del torneo. (ITALPRESS). mra/mc/red 09-Lug-21 18:56