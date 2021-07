A Roma i cinghiali fanno a gara in strada – Video

Il bilancio dell’ invasione di cinghiali nelle strade della città di Roma durante l’anno del Covid è di un incidente ogni 48 ore con 16 vittime e 215 feriti. E’ quanto emerge dall’analisi di Coldiretti su dati Asaps. Sono 2,3 milioni gli esemplari presenti in tutta Italia. Sempre più pericolosi, ormai si trovano ovunque, rovistano nell’immondizia e fanno “a gara” per le strade della città, come testimonia il video.