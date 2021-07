Calciomercato: ipotesi scambio Griezmann-Saul tra Barça e Atletico

Ma sul francese è forte anche l'interesse del Manchester City BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Antoine Griezmann all'Atletico Madrid e Saul Niguez al Barcellona. Questa la clamorosa idea di mercato rivelata da "Mundo Deportivo". Entrambi i club stanno valutando un'ipotesi che sarebbe proficua da un punto di vista finanziario. Saul ha 26 anni e da tempo pensa a una nuova esperienza calcistica. Nelle ultime ore il Liverpool ha mostrato interesse per il calciatore ma i 40 milioni di euro offerti non sono ritenuti sufficienti dall'Atletico, dato che Saul ha un contratto fino al 2026 e una clausola rescissoria di 150 milioni. In questo scenario è entrato il Barcellona, che cerca un rinforzo in quel ruolo dopo la beffa Wijnaldum. Koeman sarebbe disposto a sacrificare Griezmann se arrivasse Saul. Per il tecnico olandese la condizione essenziale è però il rinnovo di Leo Messi. Dunque un ritorno di Griezmann all'Atletico non è impossibile, anche se sul francese resta forte anche l'interesse del Manchester City di Guardiola. (ITALPRESS). pal/red 10-Lug-21 10:25