Calciomercato: stampa, Roma interessata a Zouma

Il difensore francese del Chelsea potrebbe arrivare in prestito ROMA (ITALPRESS) – Kurt Zouma è finito sul taccuino della Roma di Josè Mourinho. Lo riferisce il portale francese Telefoot: il 26enne centrale difensivo è in uscita dal Chelsea e ha varie richieste in Premier League. Everton e Tottenham, in particolare, hanno già preso informazioni su Zouma, così come il Wolverhampton, club che però il calciatore avrebbe già rifiutato. Ma ora anche la Roma è interessata al francese per rinforzare il reparto difensivo: il club giallorosso vorrebbe Zouma in prestito. (ITALPRESS). pal/red 10-Lug-21 09:47