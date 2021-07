Euro2020: Inghilterra. Southgate “Sbagliato fischiare inno italiano”

Il ct dei Tre Leoni: "L'Italia ha giocatori fantastici" LONDRA (INGHILTERRA) – "E' importante che i nostri tifosi rispettino sempre gli avversari e sappiamo che in realtà quando giochiamo all'estero e i tifosi fischiano il nostro inno probabilmente siamo ancora più motivati". Così il ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate, alla vigilia della finale degli Europei di domani a Wembley contro l'Italia, invitando i tifosi dei Tre Leoni a non fischiare l'inno di Mameli. "Non credo che aiuterebbe la squadra. Penso che possiamo intimidirli con i fischi durante la partita, ma per l'inno è diverso e dovremmo essere rispettosi", ha aggiunto Southgate in conferenza stampa. Aggiungendo, sulla Nazionale di Mancini: "Ci sono giocatori fantastici in tutta la squadra italiana, hanno un buon piano tattico, un allenatore esperto e stanno andando alla grande Abbiamo i nostri punti di forza. Abbiamo provato sempre a fare il nostro gioco, e così sarà anche domani". (ITALPRESS). mc/red 10-Lug-21 20:49