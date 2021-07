Euro2020: Scozia tifa Italia “Mancini salvaci tu”

La supplica del quotidiano The National al ct "Sei la speranza finale" ROMA (ITALPRESS) – La Scozia tifa per l'Italia nella finale dell'Europeo in programma domani sera a Wembley. Dopo aver imposto all'Inghilterra l'unico stop in questa edizione itinerante del torneo, un pari senza reti nella seconda giornata del gruppo D, gli scozzesi ora sperano di non veder trionfare i rivali inglesi. Sui social è un costante incoraggiamento ai calciatori italiani, ma alla vigilia della finale si è schierato anche il quotidiano "The National" dedicando la prima pagina a Roberto Mancini, ritratto in versione Braveheart col volto dipinto di bianco e blu e una supplica nel titolo: "Salvaci Roberto, sei la nostra… speranza finale!". (ITALPRESS). pal/red 10-Lug-21 09:32