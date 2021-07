Euro2020: Uefa sanziona tifosi inglesi con 30mila euro di multa

Spettatori puniti per scorrettezze durante semifinale con Danimarca NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – L'organo disciplinare ed etico di controllo Uefa (CEDB) ha deciso di multare la federazione inglese di 30.000 euro per l'uso del puntatore laser da parte di alcuni tifosi, che hanno anche disturbato gli inni nazionali e fatto partire fuochi d'artificio. Il tutto è avvenuto lo scorso 7 luglio in occasione della semifinale di Euro2020 tra l'Inghilterra e la Danimarca, a Wembley, terminata 2-1 ai supplementari in favore degli inglesi. (ITALPRESS). mra/pal/red 10-Lug-21 14:03