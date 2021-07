Foden non si allena, in forte dubbio per la finale di Euro2020

Il trequartista dell'Inghilterra non ha preso parte alla rifinitura LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Tegola in casa Inghilterra alla vigilia della finale di Euro2020, in programma alle 21 a Wembley, contro l'Italia di Mancini. Phil Foden è rimasto seduto e non ha preso parte alla rifinitura odierna della Nazionale dei "Tre Leoni", nel quartier generale di St. George's Park. Il trequartista del Manchester City, secondo quanto riporta "BBC Sport", ha preso un colpo al ginocchio nel corso degli allenamenti di ieri. In forte dubbio la sua presenza nella sfida di domani sera contro gli azzurri. (ITALPRESS). pdm/red 10-Lug-21 13:06