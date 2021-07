“Solidarietà, diritti, integrazione”, ecco il nuovo mag-book del Movimento Culturale ReWriters

“Solidarietà Diritti Integrazione” è il titolo del nuovo mag-book del Movimento Culturale ReWriters : la rivoluzione valoriale che riscrive il futuro attraverso gli strumenti di un nuovo umanesimo. Solidarietà, diritti, integrazione, ma anche nuovo umanesimo e coraggio di disegnare un futuro luminoso attraverso il coraggio di capovolgere le logiche del pensiero e del linguaggio.

Su questi pilastri si muove il Magbook (metà magazine e metà book) di luglio a firma ReWriters che ha messo insieme sotto il tema della Solidarietà, dei Diritti e dell’integrazione Susanna Camusso, Don Pasta, Padre Alex Zanotelli, Mario Portanova, Fridays For Future, Nicoletta Dentico, e tanti altri: quindici protagonisti, donne e uomini, dell’associazionismo, dei movimenti, dei sindacati, del giornalismo, della ricerca e della cultura, di generazioni diverse. Tutte e tutti accomunati dall’aver vissuto, sfiorato, attraversato o riflettuto sul Contro-G8 di Genova 2001 di cui ricorre nel luglio 2021 il ventennale. Come ci spiega Eugenia Romanelli, fondatrice di ReWriters “Questo Mag-Book è un inno alla memoria come sfida al futuro, con nomi storici dell’associazionismo, della cooperazione e dell’attivismo ma anche nuovi giovanissimi, come i Fridays For Future, uniti, ognuno col suo punto di vista, per riscrivere le regole di convivenza del nuovo mondo, a partire dalla giustizia intergenerazionale. Questa formula ambigua, metà libro e metà rivista, metà pubblicazione e metà opera d’arte, grazie alle copertine di artisti internazionali donate a ReWriters, è un esempio di come sia possibile dialogare con autorevolezza all’interno della società civile per smontarne gli stereotipi disfunzionali e costruire dal basso nuove visioni, in nome di pluralismo, innovazione, inclusione, sostenibilità, cooperazione”. Curatrice del volume Monica Di Sisto che il G8 l’ha vissuto sulla sua pelle: “A vent’anni dal G8 di Genova era importante riscrivere una delle parole centrali di quei giorni, bruciante anche oggi ‘solidarietà’. In tutti questi anni l’abbiamo praticata in tante e tanti, non solo nelle associazioni e nell’assistenza, ma nell’economia, nella cultura, nel cibo, nel giornalismo e nell’accademia. È importante, in questa fase post-Covid, valorizzare tutte le conoscenze, le pratiche e le proposte politiche che ci sono indispensabili per uscire dalla crisi meglio di come ci siamo entrati”.

La copertina del volume è un omaggio esclusivo di Ivan Tresoldi , in arte ivan: artista di strada e poeta affermato in tutto il mondo.



Scorrendo quindi l’indice del volume, abbiamo Paolo Carsetti del Forum italiano dei Movimenti per l’acqua, appunto per parlare di Acqua; Cinzia Scaffidi , giornalista e lecturer (Università di Pollenzo), che scrive di cibo; Daniele De Michele, meglio noto come don Pasta , che, in qualità assieme di economista, regista e artista, parlerà di Cultura; mentre è affidato a Marco Bersani , Attac Italia, la grande questione del Debito; e all’economista Riccardo Troisi (Comune-Info) il tema dell’Economia Solidale; altro tema caldo quello del Futuro di cui si occupa Emanuele Genovese (Fridays For Future); un volume di questo tipo non poteva non parlare anche di Globalizzazione, tema affidato ad Alberto Zoratti (Faiwatch); di Informazione parlerà Mario Portanova , giornalista e scrittore, di FqMillennium. E poi c’è il lavoro di cui scrive Susanna Camusso della Cgil; il grande tema dei migranti affidato a Francesca Oggiano , giornalista e fotografa, e delle ONG affrontato da Silvia Stilli, portavoce dell’Associazione Ong italiane. Si parla di Cultura ma anche di ricerca con Michele Sorice , ordinario di Scienze Politiche Università Luiss. Immancabilmente si approfondisce, in chiave ovviamente sociopolitica, il vasto tema della Salute globale con Nicoletta Dentico , giornalista, Society for international Devolpment. Di terra scrive, invece, Antonio Onorati , Centro internazionale Crocevia. E di zingari Niccolò Rinaldi , funzionario Unione Europea.