Tennis: Giannessi al turno di qualificazione nell’Atp di Amburgo

Al via nel main draw tedesco c'è l'altro ligure Mager AMBURGO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Alessandro Giannessi è approdato al turno decisivo delle qualificazioni dell'"Hamburg European Open", torneo ATP 500 con un montepremi di 1.030.900 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa del Rothenbaum Tennis Stadium di Amburgo, in Germania, impianto dotato di un Centrale con tetto retrattile. Il torneo riprende in calendario la sua consueta collocazione, dopo essere stato spostato a settembre lo scorso anno a causa della pandemia. Il 31enne di La Spezia, n.163 Atp ed undicesima testa di serie del seeding cadetto, ha regolato all'esordio per 6-3 6-4, in un'ora e 35 minuti di gioco, il tedesco Tobias Kamke, n.235 del ranking, mettendo a segno il terzo successo in altrettante sfide contro il 35enne di Lubecca. Per quanto riguarda il main draw al via c'è Gianluca Mager: il 26enne sanremese, n.77 del ranking, è stato sorteggiato al primo turno contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni. (ITALPRESS). mc/red 10-Lug-21 22:29