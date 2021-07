Thiago Motta “La priorità dello Spezia è alzare il livello”

Il nuovo tecnico "Questa è una grandissima opportunità per me" LA SPEZIA (ITALPRESS) – "Questa è una grandissima opportunità per me. Prendo questa sfida con grande senso di responsabilità. La nostra priorità è alzare il livello. L'obiettivo deve essere quello di tenere il più possibile l'iniziativa del gioco, per rispetto della tradizione del club e dei tifosi". Così, nella prima conferenza stampa da allenatore dello Spezia, Thiago Motta. "Questo è il posto giusto, nel momento giusto. Volevo tornare ad allenare, anche non in Italia. Pecini mi ha convinto subito. Italiano qui ha fatto un grandissimo lavoro, adesso è in un'altra squadra e gli auguro il meglio. Non sarà lo Spezia di Thiago Motta ma di tutti. Cercherò di fare il mio lavoro al meglio, al fine di far mostrare a tutti il proprio potenziale", ha aggiunto il tecnico italiano, di origini brasiliane. "Il mercato? Abbiamo parlato con la dirigenza e abbiamo condiviso diverse idee finalizzate a migliorare la squadra. Siamo in sintonia e vogliamo migliorare il livello della rosa. Proveremo a tenere i migliori con noi; vedremo alla fine del mercato cosa succederà", ha concluso Thiago Motta. (ITALPRESS). pdm/red 10-Lug-21 18:51