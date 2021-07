Tokyo2020: Bach agli atleti “Porte chiuse ma non sentitevi soli”

Il presidente del Cio "No al pubblico necessario per la sicurezza" TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – "E' stata una scelta necessaria per garantire la sicurezza e per questo il Cio e l'Ipc hanno sostenuto la decisione" di disputare le gare dei Giochi Olimpici di Tokyo senza spettatori. Lo ha dichiarato il presidente del Comitato olimpico internazionale in un videomessaggio inviato agli atleti. "Spero che tutti concordiamo sul fatto che la cosa più importante è la disputa dei Giochi. Il vostro sogno diventa realtà – ha proseguito il numero uno dello sport internazionale – Queste Olimpiadi saranno trasmesse in giro per il mondo in un modo davvero unico, con oltre 9.000 ore di sport. Tokyo2020 ci darà la possibilità di dimostrare che uniti siamo più forti e che possiamo mettere insieme le persone attraverso il potere dello sport. Non dovete sentirvi soli negli impianti: miliardi di persone in tutto il globo saranno incollati agli schermi e voi sarete nei loro cuori. Spero che possiate sentire il supporto dei vostri veri fan, che sono la vostra famiglia, i vostri amici e i vostri supporter". (ITALPRESS). pal/red 10-Lug-21 12:55