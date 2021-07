Calcio: Lazio. Milinkovic-Savic “Io un leader, voglio restare”

"Vedo i giovani e penso a quando ero al loro posto". ROMA (ITALPRESS) – Mentre il caso Luis Alberto macchia l'arrivo di Maurizio Sarri e i primi giorni di lavoro, Sergej Milinkovic-Savic giura fedeltà alla Lazio, in virtù di un contratto che lo lega ai biancocelesti fino al 2024: "Mi sento ormai un leader, sono al mio sesto anno qui e vediamo di farne tanti altri – ha detto ai microfoni del canale ufficiale biancoceleste – Vedo i giovani e penso a quando ero al loro posto, cerco di aiutarli come hanno fatto i senatori con me". Prima giornata di lavoro e prima doppia seduta con Maurizio Sarri nel ritiro ad Auronzo di Cadore: "Mi sento bene, vedremo nei prossimi giorni, saranno allenamenti intensi. Sono felice di essere qui, eravamo fermi da un mese e mezzo, mi mancava tutto questo. Stiamo subito lavorando con il pallone, qualcosa in campo cambierà perché ci sarà un altro modulo, il 4-3-3 al posto del 3-5-2, seguirò le direttive del mister Sarri. Giocheremo più palla a terra e non vedo l'ora di iniziare". E c'è un pensiero per i tifosi: "Ci mancano, speriamo che con il nuovo anno possano tornare allo stadio. In questi 18 giorni di ritiro cercheremo di imparare tutto il prima possibile". (ITALPRESS). gm/red 11-Lug-21 15:46