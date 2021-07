Calcio: Verona. Faraoni “Lavoriamo per la salvezza”

"Abbiamo iniziato con grande entusiasmo, c'è tanta voglia di fare bene". VERONA (ITALPRESS) – "Le impressioni del primo giorno di ritiro? Abbiamo iniziato con grande entusiasmo, c'è tanta voglia di fare bene, entusiasmo e voglia che non devono mai mancare". Parola di Marco Davide Faraoni dal ritiro di Primiero San Martino di Castrozza, in Trentino. Il veronese si dice convinto che la squadra parte con l'obiettivo della salvezza anche in questa stagione. "Assolutamente sì, è il nostro principale obiettivo da raggiungere, poi si vedrà se riusciremo a fare qualcosa in più. La cosa più importante sarà giocare con continuità per aiutare il più possibile la squadra. Poi, certo, cercherò come sempre di migliorarmi. Quanto è importante ripartire con un gruppo consolidato, anche per inserire al meglio i nuovi arrivi? Per noi il gruppo è fondamentale, soprattutto per gli uomini che compongono questo spogliatoio. I nuovi arrivati troveranno certamente un gruppo che li aiuterà ad inserirsi al meglio". (ITALPRESS). gm/red 11-Lug-21 16:13