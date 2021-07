Crotone, Saro “A disposizione per la squadra”

CROTONE (ITALPRESS) – Dopo Mondonico, oggi è il turno di un altro neo giocatore del Crotone, il portiere Gianluca Saro. Classe 2000, si parla già da tempo bene di lui nonostante la giovane età: "Ringrazio per i complimenti, le mie aspettative sono quelle di mettermi a disposizione per squadra, mister e società e cercare di migliorare. È la mia prima esperienza in B e quindi voglio cercare di confrontarmi con una realtà nuova". Gianluca ritrova mister Modesto e il preparatore dei portieri De Giorgi che ha avuto già alla Pro Vercelli: "Li conosco e conosco le loro metodologie di lavoro, sono contento di essere qui con entrambi e proseguire il percorso di crescita che ho iniziato a Vercelli". (ITALPRESS). tvi/com 11-Lug-21 12:50