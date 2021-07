Genoa, Tutto pronto per la partenza per Neustift

Prima uscita il 17 contro i dilettanti dello Stubai GENOVA (ITALPRESS) – In casa Genoa tutto è pronto per la partenza per Neustift im Stubaital dove sono già arrivate le prime staffette rossoblù e la squadra, lunedì pomeriggio, svolgerà la prima seduta sui campi della SportPlatz, dopo la partenza in charter verso Innsbruck. Con la seduta di domenica mattina al Centro Sportivo Signorini, si è chiusa la parte informale dedicata al ritorno graduale all'attività post vacanze, ai test atletici e funzionali programmati per l'inizio del raduno, alle infarinature tecnico-tattiche di mister Ballardini e dello staff. Da martedì la preparazione andrà avanti al ritmo di doppie sedute, in attesa della prima passerella di sabato prossimo con i dilettanti del Fc Stubai (ore 17). (ITALPRESS). tvi/com 11-Lug-21 12:16