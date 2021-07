La Fiorentina si ritrova, da lunedì visite mediche

Trenta i giocatori viola convocati FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina si ritroverà oggi, per svolgere le attività di gestione dell'emergenza Covid-19 previste dal protocollo della FIGC. Lunedì e martedì, in gruppi separati, i calciatori svolgeranno i consueti test e le visite mediche, mentre da mercoledì fino a venerdì la squadra sarà impegnata, nel corso della giornata, in doppie sedute di allenamento. Questo l'elenco dei convocati. Portieri: Andonov, Dragowski, Rosati, Terracciano. Difensori: Biraghi, Dalle Mura, Dos Santos, Ferrarini, Frison, Lirola, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti. Centrocampisti: Amrabat, Benassi, Bianco, Bonaventura, Duncan, Krastev, Maleh, Zurkowski. Attaccanti: Agostinelli, Callejon, Kokorin, Montiel, Munteanu, Saponara, Sottil, Vlahovic. Al guppo si aggregheranno in una fase successiva: Castrovilli, Gonzalez, Kouame, Martinez, Pezzella, Pulgar. (ITALPRESS). tvi/red 11-Lug-21 11:43