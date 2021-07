Sassuolo partito per il ritiro di Vipiteno, i convocati

SASSUOLO (ITALPRESS) – Dopo l'allenamento mattutino svolto oggi al Mapei Football Center, nel primo pomeriggio il Sassuolo è partito per il ritiro di Vipiteno-Racines dove i neroverdi rimarranno fino al 25 Luglio. Questi convocati per la fase di preparazione, Portieri: Consigli, Pegolo, Satalino, Zacchi. Difensori: Ayhan (arrivo previsto il 16/7), Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Marchizza, Muldur (arrivo previsto il 16/7), Peluso, Rogerio (arrivo previsto il 12/7 dopo aver completato la quarantena obbligatoria a seguito del rientro dal Brasile), Saccani, Toljan. Centrocampisti: Artioli, Bourabia, Djuricic, Frattesi, Locatelli (arrivo previsto il 29/7), Lopez, Magnanelli, Obiang, Traorè. Attaccanti: Berardi (arrivo previsto il 29/7), Boga, Caputo, Defrel, Haraslin (arrivo previsto il 16/7), Manzari Brian Oddei (attualmente in isolamento per positività al COVID-19 riscontrata al test d'ingresso), Raspadori (arrivo previsto il 29/7), Scamacca. (ITALPRESS). tvi/com 11-Lug-21 15:58