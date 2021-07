Zanetti “Grande voglia per questa nuova avventura”

Il tecnico del neo promosso Venezia "Dovremo compiere un'impresa" VENEZIA (ITALPRESS) – "Dopo il finale di stagione fantastico che abbiamo vissuto, mi sono preso un paio di settimane per lavorare su me stesso e recuperare energie spese. Adesso sono tranquillo, sereno ma molto carico perchè voglio trasmettere questo ai miei giocatori fin dal primo secondo del ritiro. Anche loro hanno avuto tempo per ricaricare le pile ma so che si stanno allenando già da un pò, perchè hanno una voglia incredibile di affrontare questa nuova esperienza". Così il tecnico del Venezia, Paolo Zanetti, alla vigilia del ritiro dei neo promossi in Serie A. Domani gli arancioneroverdi raggiungeranno San Vito di Cadore, dove resteranno fino al 25 luglio. "Iniziamo a mettere le basi per fare in modo di costruire, mattoncino dopo mattoncino, un'annata ricca di soddisfazioni anche se sappiamo che dovremo compiere una vera e propria impresa", ha aggiunto l'allenatore dei lagunari. "Il ritiro ci servirà per mettere benzina, ho la fortuna di conoscere già tanti ragazzi che sono già 'mentalizzati', con i nuovi arrivati dovremo essere bravi a integrarli subito dal punto di vista del gioco. Mi sento comunque di dire che siamo ancora un cantiere aperto e che ci saranno tanti arrivi e diverse partenze", ha proseguito Zanetti. Infine, sui nuovi arrivati, ha dichiarato: "Heymans è un ragazzo interessante, ha fatto parecchi gol nella Serie A belga, è un giocatore duttile, può fare il trequartista come la mezzala. Schnegg è un giocatore di grande prospettiva, che il club segue dallo scorso anno: è un terzino sinistro strutturato, con continuità di corsa e spinta. Ebuehi è un giocatore con caratteristiche diverse da Mazzocchi, con più centimetri, equilibrato, si completa bene con Pasquale, che sono sicuro farà il suo anche in Serie A. Da Peretz mi aspetto tanto, abbina qualità e quantità". (ITALPRESS). pdm/com 11-Lug-21 16:31