Barty sempre più leader del ranking Wta, Giorgi numero 1 azzurra

La Sabalenka sale al terzo posto, precipita in nona piazza la Halep ROMA (ITALPRESS) – Ashleigh Barty, dopo il trionfo a Wimbledon, è sempre più la regina del circuito femminile. L'australiana guida la classifica Wta per la 77esima settimana consecutiva (81^ complessiva) con un vantaggio crescente sulla prima inseguitrice, la giapponese Naomi Osaka. Cambia poi il terzo posto, dove ore sale Aryna Sabalenka. La bielorussa guadagna una posizione (best ranking per lei). Precipita invece Simona Halep, vincitrice a Londra nel 2019 e assente in questa edizione: ora la rumena è nona, con un meno 6 in classifica. Salgono di due posizioni ciascuna, poi, la statunitense Sofia Kenin, quarta, e la canadese Bianca Andreescu, quinta. Scende un gradino invece la ucraina Elina Svitolina, ora sesta. Rientra nella top ten la ceca Karolina Pliskova, finalista a Wimbledon, adesso è settima. Alle sue spalle la polacca Iga Swiatek, ottava. Chiude la top ten la spagnola Garbine Muguruza. Fra le italiane la numero uno è sempre Camila Giorgi (61esima; + 1), seguita da Jasmine Paolini (87esima; + 1). Fuori dalle top cento invece Martina Trevisan (101esima; – 3), che precede Sara Errani (105, Elisabetta Cocciaretto (112) e Giulia Gatto Monticone (184). (ITALPRESS). pdm/red 12-Lug-21 11:57