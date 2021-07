Basket: Ecco i gironi della Supercoppa, si parte il 4 settembre

Milano, Cremona, Virtus Bologna e Brindisi direttamente ai quarti BOLOGNA (ITALPRESS) – La Lega Basket ha definito i gironi della Supercoppa che aprirà ufficialmente la stagione 2021-22 e che prevede due fasi: una di qualificazione a gironi e l'altra ad eliminazione diretta, a cui accedono direttamente quali teste di serie le due finaliste della ultima edizione della Coppa Italia (A|X Armani Exchange Milano e Carpegna Prosciutto Pesaro) e le due finaliste del campionato della stagione precedente. Considerato che la squadra seconda classificata in campionato, l'Olimpia, è già vincitrice della Coppa Italia, insieme alla Virtus Segafredo Bologna campione d'Italia viene ammessa la terza classificata del campionato (cioè la squadra meglio classificata al termine della Regular Season tra le due sconfitte nelle semifinali scudetto) che è la Happy Casa Brindisi. Tutte le altre 12 squadre prenderanno parte alla fase di qualificazione che sarà strutturata in quattro gironi da tre squadre ciascuno con partite di andata e ritorno. La composizione dei gironi avviene secondo il criterio del ranking in base alla classifica finale della stagione 2020/2021. Questi i gruppi: Girone A: Umana Reyer Venezia, UNAHOTELS Reggio Emilia, Fortitudo Lavoropiù Bologna; Girone B: Banco di Sardegna Sassari, Vanoli Basket Cremona, Openjobmetis Varese; Girone C: De'Longhi Treviso Basket, Germani Brescia, GeVi Napoli; Girone D: Allianz Pallacanestro Trieste, Dolomiti Energia Trentino, Bertram Derthona Basket Tortona. Rese note anche le date della fase di qualificazione: le gare d'andata si giocheranno il 4, il 6 e l'8 settembre, quelle di ritorno il 10, il 12 e il 14. Alla fase finale accederà la prima di ciascun girone: in caso di parità tra due o tutte e tre le squadre, per determinare la classifica avulsa si procede secondo quanto stabilito dall'art. 62 del Regolamento Esecutivo Gare Fip. Stabiliti anche gli accoppiamenti dei quarti di finale, in programma il 18 settembre: Virtus Segafredo Bologna-Vincente Girone D; Carpegna Prosciutto Pesaro-Vincente Girone A; A|X Armani Exchange Milano-Vincente Girone C; Happy Casa Brindisi-Vincente Girone B. Semifinali il 20 settembre, il giorno dopo la finale che assegnerà la Supercoppa. (ITALPRESS). glb/com 12-Lug-21 14:46