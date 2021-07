Calcio: Lazio, Reina “Sarri una garanzia”

"Mi auguro che possiamo giocare come il suo Napoli" AURONZO DI CADORE (ITALPRESS) – Pepe Reina è uno dei leader della Lazio e dello spogliatoio biancoceleste oltre che uno dei fedelissimi di Maurizio Sarri dopo tre anni intensi al Napoli. "Quando si apprenderanno le sue idee, mi auguro che la Lazio possa produrre un calcio bellissimo come quello ammirato a Napoli – spiega il portiere spagnolo in conferenza stampa dal ritiro di Auronzo di Cadore – Sarri è un perfezionista, lavora molto per raggiungere la perfezione. Sa che trova un gruppo che lavora in un modo da un certo tempo, quindi sa che ci vorrà pazienza, cercherà di sfruttare le caratteristiche di ogni giocatore. Sarri insegna calcio, ha fatto bene ovunque, è una garanzia. Io e Hysaj possiamo dare subito qualcosa agli altri perché conosciamo il mister ma questo gruppo ha una voglia importante di apprendere ed è questo quello che conta". E sul ruolo di primo portiere nessuna rivalità con Strakosha. "Siamo amici, entrambi cerchiamo di dare tutto per il bene della squadra. Chi scenderà in campo, lo deciderà il mister – sottolinea Reina, che poi si congratula con l'Italia per il titolo agli Europei – Lo hanno meritato eliminando anche la Spagna". (ITALPRESS). spf/glb/red 12-Lug-21 18:23