Calcio: Messi “Dedico la Coppa America a tifosi e Maradona”

Il fuoriclasse argentino: "Capitano di un gruppo spettacolare" BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – "È stata una coppa incredibile, sappiamo che possiamo ancora migliorare molte cose, ma la verità è che i ragazzi hanno lasciato l'anima e non posso essere più orgoglioso di avere la fortuna di essere capitano di questo gruppo spettacolare". Così Lionel Messi, stella e capitano della nazionale argentina, dopo il successo in finale di Coppa America contro il Brasile. La Pulce, ancora in attesa di trovare l'intesa per il suo nuovo contratto col Barça, ha poi proseguito: "Questo successo lo voglio dedicare alla mia famiglia che mi ha sempre dato la forza di andare avanti, ai miei amici a cui voglio tanto bene, a tutte le persone che ci supportano e in particolare ai 45 milioni di argentini che hanno trascorso con tante difficoltà questo periodo di convivenza con questo virus di merda, soprattutto quelli che sono stati toccati più da vicino". Tra le dediche anche quella a Diego Armando Maradona: "Questa vittoria la dedico a tutti. E naturalmente anche a Diego che sicuramente ci ha seguiti da dove si trova. Non dimentichiamoci, però, che c'è ancora molto da fare per tornare alla normalità e approfittate di questa felicità per darvi un po' di forza in più per combattere insieme per vincere il virus. Grazie Dio per tutto quello che mi hai dato e grazie per avermi reso argentino! Campioni d'America!". (ITALPRESS). mra/mc/red 12-Lug-21 15:14