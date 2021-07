Christillin “Mattarella ai rigori ‘siamo nelle mani di Gigio'”

"Impensabile errore Jorginho", ancora il Capo dello Stato ROMA (ITALPRESS) – "Prima dei calci di rigore è stato fantastico. Mi ha detto 'Siamo nella mani, no nelle manone di Donnarumma'. E poi così è stato". Lo ha detto Evelina Christillin, membro aggiuntivo UEFA nel Consiglio della FIFA, ad "Agorà Estate", in onda su Rai Tre, a proposito delle emozioni vissute ieri sera allo stadio di Wembley, in occasione della finale di Euro2020, e in particolare delle reazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel corso dei penalty. "Mai avrei pensato che Jorginho potesse sbagliare": questa l'altra frase detta ieri sera, durante la lotteria dei rigori, dal Capo dello Stato. La Christillin e Mattarella erano vicini nella zona autorità dell'impianto di Londra, teatro della finale degli Europei di calcio. (ITALPRESS). pdm/com 12-Lug-21 10:06