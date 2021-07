Euro2020: Inghilterra. Kane “Serata di ieri fa male, ma non è la fine”

Parla il capitano: "Ci ritroveremo insieme per il Mondiale" LONDRA (ITALPRESS) – "La serata di ieri fa male. Farà male per molto tempo. Ma siamo arrivati così lontano e abbiamo superato così tanti ostacoli che questa non è la fine. Vinciamo insieme, perdiamo insieme e ci ritroveremo insieme per il Mondiale. Grazie per tutto il vostro supporto". Così su Twitter, Harry Kane, attaccante e capitano dell'Inghilterra, all'indomani della sconfitta ai rigori in finale di Euro2020 contro l'Italia di Roberto Mancini. (ITALPRESS). mra/glb/red 12-Lug-21 14:32